Tchad : Les Femmes du Moyen-Chari se mobilisent pour le développement local avec la fabrication de beurre de karité

Selon Mme Nguendoyoum Mbaïamdené Géraldine, présidente de la Coordination, cette initiative fait partie d'une série d'actions visant à aider les femmes à améliorer leurs revenus. "Depuis des années, nous formons les femmes dans des activités qui peuvent leur permettre de se prendre en charge. Cette formation sur le beurre de karité va renforcer leurs compétences et leur donner une activité rentable pour soutenir l’économie de la province. Nous demandons aussi à l’État et aux partenaires de nous accompagner," a-t-elle déclaré.





Présent à la cérémonie, Ali Oumar Mahamat, assistant du chef d’agence de l’ONAPE (Office National pour la Promotion de l’Emploi) du Moyen-Chari, a salué l'engagement de ces femmes. Il les a encouragées à poursuivre leurs efforts et à préparer des "projets bancables" qui pourront bénéficier du soutien de son institution, assurant que l'ONAPE restera à leurs côtés pour les accompagner.





Le préfet du département du Barh-Koh, Oumar Ali Nanina, s'est dit très satisfait de voir l'activité des femmes. Il a rappelé que de telles initiatives contribuent non seulement au développement de l'économie locale, mais aussi à la valorisation des produits de la province dans la sous-région. Il a enfin encouragé les participantes à rester motivées.