Tchad : Le Ministre de l'Eau et de l'Énergie visite les installations énergétiques de Djarmaya

GREEN ENERGY produit et injecte plus de 20 MW dans le réseau de la SNE, contribuant ainsi à l'alimentation électrique de la ville de N'Djaména et de ses environs. Lors de cette visite, le Ministre a exprimé ses encouragements aux représentants de GREEN ENERGY pour les progrès remarquables réalisés et a réaffirmé son soutien à leurs initiatives.







La délégation ministérielle s'est ensuite rendue sur le site de la centrale solaire de 30 MW. La construction de cette centrale, débutée en décembre 2024 et financée par les Émirats Arabes Unis, est actuellement achevée à 65 %. Sa finalisation est prévue d'ici août 2025.