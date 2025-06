Suspension de visa pour le Tchad : Les raisons derrière la décision américaine

49,54 % des ressortissants tchadiens ayant un visa touristique (B-1/B-2) ont dépassé la durée autorisée en 2023

Washington, 4 juin 2025 — Par une décision présidentielle signée ce mercredi, le président Donald J. Trump a ordonné la suspension totale de l’entrée des ressortissants tchadiens aux États-Unis, invoquant des motifs liés à la sécurité nationale, à la lutte contre le terrorisme et à la protection des citoyens américains.Le Tchad figure parmi une liste de 12 pays pour lesquels les États-Unis estiment que les procédures de vérification d'identité, de délivrance de documents et de coopération sécuritaire sont insuffisantes. Dans le cas du Tchad, les taux de dépassement de visa sont particulièrement préoccupants, selon les américains :Ces chiffres traduisent, selon les autorités américaines, une "violation manifeste des lois d’immigration"Le décret s’appuie sur l’article 212(f) de l’Immigration and Nationality Act, qui autorise le Président à restreindre l’entrée de tout étranger jugé préjudiciable aux intérêts des États-Unis. Cette proclamation vise plusieurs objectifs :Dès le 9 juin 2025 à 00h01 (heure de Washington) :Le gouvernement américain précise être prêt à réévaluer cette décision si les autorités tchadiennes :Cette mesure marque une détérioration des relations migratoires entre les deux pays. Toutefois, elle peut être levée si le Tchad met en place des réformes techniques et diplomatiques jugées satisfaisantes par Washington.