Tchad : un bureau d'enregistrement des naissances ouvert à Ndjamena

Selon les résultats de la MICS-6 2019, 74% des enfants de moins de cinq ne sont pas enregistrés à l’état civil au Tchad.



Pire encore, ces données de la MICS-6 de 2019 révèlent de grandes disparités entre les différentes provinces du pays, entre les communautés rurales et les communautés urbaines, et entre les ménages riches et pauvres.



C'est ainsi que l'Unicef Tchad travaille aux côtés du gouvernement du Tchad et ses partenaires, pour permettre à chaque enfant de se faire enregistrer et de jouir de ses droits. « Un enfant qui n’a pas de certificat de naissance ne peut prouver son identité, ses liens familiaux, sa nationalité », ce sont les mots de Jacques Boyer, représentant de l’Unicef Tchad, à l'occasion de l’inauguration du bureau d’état civil.



Mis en place grâce à l’appui de l’Union européenne au Tchad et en collaboration avec le gouvernement, ce bureau, rapproche davantage les services d’état civil des communautés, et permet d’enregistrer tous les enfants qui naissent à la maternité ou qui y viennent à la vaccination. Désormais, chaque naissance est égale à un acte de naissance.



Des conséquences sur la répartition des services sociaux

Le faible taux d’enregistrement des naissances résulte d’une combinaison de difficultés sur le plan de l’offre des services et celui de la demande. Au niveau de l’offre de qualité des services de l’état civil, l’on constate sur le terrain la rupture régulière des registres d’acte de naissance, au niveau des centres d’état civil.



Cette situation a pour conséquence, le paiement de frais dits administratifs par les populations lors de l’enregistrement, alors que la loi énonce la gratuité de la déclaration et de l’enregistrement des naissances.



Cela constitue un frein majeur pour l’atteinte de l’enregistrement universel des naissances d’ici 2030, comme l’énonce l’ODD 16.9. Le second goulot d’étranglement, au niveau de l’offre de qualité des services, est l’absence de professionnalisation des agents d’état civil. Le Tchad demeure l’un des rares pays où la gestion des services de l’état civil est confiée à des bénévoles.



Au niveau de la demande des services de l’état civil, parmi les goulots d’étranglement, l’on note une insuffisance d’information de la population sur le délai de l’enregistrement des naissances, l’ignorance de l’importance de l’enregistrement des naissances à l’état civil par les communautés, ainsi que la transhumance des populations.



« L’inauguration de ce bureau d’état civil au sein d'un hôpital, c’est une grande première au Tchad. Cela rapproche davantage les services d’état civil des communautés, et permet d’enregistrer tous les enfants qui naissent à la maternité ou qui viennent à la vaccination. Ce système doit être étendu à tous les hôpitaux de province et de district du Tchad », souhaite le représentant de l'UE au Tchad.



Les résultats attendus de ce partenariat sont : le renforcement de l'offre et de la demande communautaire en matière de services d'état civil, l'amélioration du dispositif de coordination interministériel du système d'état civil et le renforcement des capacités des centres d'état civil, des centres de santé et des tribunaux en matière de délivrance d'actes d'état civil, de collecte et de traitement des données.



C'est à l'occasion de la Journée africaine de l’état civil que l'UE et l'Unicef Tchad, en partenariat avec le gouvernement du Tchad, via le programme « Appui au renforcement du système d'état civil en faveur de l'enregistrement des naissances des enfants au Tchad », que ce centre d'état civil a été inauguré.