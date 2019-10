Tchad : un bureau de transit lancé à Abéché pour faciliter les transactions douanières

Le chef de la circonscription provinciale des douanes du Ouaddaï, Mahamat Youssouf Moussa, a procédé la semaine dernière à Abéché, à l'ouverture de la maison de transit 'Kessaya Groupe', agréée par les autorités. La cérémonie a eu lieu en présence du gouverneur de la province, Ramadan Erdebou, ainsi que des responsables civils et militaires de la province.



Le représentant de la maison de transit, Abdelkarim Moussa a indiqué que l'objectif est, d'une part d'aider l'Etat à recouvrir les recettes conformément aux normes et à la déontologie douanières, et d'autre part d'alléger les commerçants des longues procédures et des difficultés.



Le représentant de la Chambre de Commerce, d'Industrie, d'Agriculture, des Mines et de l'Artisanat du Ouaddaï, Adoud Didane a invité les commercants au respect des procédures douanières. Il a relevé que le commerce constitue le pillier de l'économie. Il a réitéré l'engagement de la CCIAMA à oeuvre aux côtés de Kessaya Groupe afin de booster l'économie de la province.



Le chef de la circonscription provinciale des douanes du Ouaddaï, Mahamat Youssouf Moussa, s'est réjouit de la mise en place de Kessaya Groupe. Selon lui, cette maison de transit va contribuer à l'amélioration des conditions de travail et devrait également aider les commerçants dans les procédures de dédouanement de leurs marchandises.



Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdebou a salué l'initiative du directeur général de la société, Bokhit Bahar Mahamat Itno. Il a appelé les transitaires à se conformer aux règlements de la CEMAC dans l'intérêt du Tchad.



S'agissant des meusres liées à l'état d'urgence, le gouverneur a demandé aux commerçants de faire preuve de patriotisme et de déposer les armes à feu aux autorités compétentes.