Tchad : un bus fait un tonneau en esquivant un animal à l'entrée de Bologo, au moins 2 morts

Selon les autorités locales, l'accident s'est produit lorsque le bus a esquivé un animal sur la route et a fini par faire un tonneau.



Les blessés ont été immédiatement admis à l'hôpital de Bologo pour des soins d'urgence et devraient être évacués vers Kelo dans les heures qui suivent pour un traitement médical plus approfondi. Les deux victimes décédées étaient des femmes.



Le lieu de l'accident se situe à environ 30 km de Kelo, et les équipes de secours ont été rapidement dépêchées sur place pour prendre en charge les blessés et évacuer les victimes.