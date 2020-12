Tchad : un cabinet d'architecture sera recruté pour la stèle mémorielle de Bohoma

La stèle mémorielle de Bohoma verra le jour dans les prochains mois, conformément à un souhait exprimé cette année par l'Assemblée nationale à travers une résolution.



Le monument vise à immortaliser le sacrifice des soldats tchadiens tombés le 23 mars 2020 lors de l'attaque terroriste de Bohoma, dans la province du Lac.



Un comité a été installé vendredi à N'Djamena par le président de l'Assemblée nationale, Dr. Haroun Kabadi. Il est présidé par le député Ali Kolotou Tchaïmi, chef du groupe parlementaire MPS.



Le comité a pour mission d'élaborer et concevoir le schéma architectural de la stèle, d'élaborer les textes relatifs à la construction et s'assurer de la bonne gestion des fonds alloués.



Dr. Haroun Kabadi explique que le comité doit recruter un cabinet d'architecture pour avoir des orientations sur les caractéristiques du monument, sa conception, la durée et le coût de sa réalisation.



Le comité est composé de 20 membres comprenant notamment des députés, membres du gouvernement, officiers et du personnel d'appui du Palais de la démocratie.