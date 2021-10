Tchad : un cadre de concertation des acteurs de développement mis en place au Salamat

Le gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam, a présidé le 4 octobre 2021, l'atelier de mise en place du comité technique du cadre de concertation des acteurs de développement intervenant dans son unité administrative. Le cadre de concertation est une plateforme ou un espace d'échanges et de partage d'informations, sur les orientations stratégiques, les priorités et les documents des programmes et projets intervenant dans le Salamat. Il est composé de partenaires étatiques et non étatiques du domaine de développement et de la conservation de la nature.



Dirigé par un comité composé de six membres, la mise en place du cadre est facilitée par le projet "Appui au développement et à la mise en œuvre d'un modèle concerté et intégré de conservation du grand écosystème fonctionnel de Zakouma" (APEF-GEFZ). Ce projet est mis en œuvre par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), en consortium avec l'Agence de développement économique et social (ADES), l'Association pour l'écodéveloppement et l'autopromotion rurale au Sahel (SAHEL-ECODEV), l'Association Moustakhbal « Avenir » et l'Association pour le développement des organisations paysannes (ADOPE).



Prononçant son discours de bienvenue, le chef de projet UICN, Ndomassal Nehemie, se dit persuadé que ce cadre de concertation pourra donner un appui intéressant et important pour le développement de la province du Salamat. Pour lui, le cadre est un organe membre du Comité provincial d'action (CPA) dont son efficacité dépendra de la bonne collaboration et du bon fonctionnement du CPA.



Après la remise officielle de l'arrêté de restructuration du cadre de concertation provinciale, le gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam a précisé qu'avec la naissance de ce cadre, toutes les interventions seront canalisées grâce à ce mécanisme qui œuvre dans l'intérêt de la population. Il ajoute que c'est une plateforme idéale qui donnera un appui conséquent au CPA dans la province du Salamat, afin d'éviter des doublons des actions dans une même localité et d'avoir une base des données mise à jour. Le comité chargé de diriger le cadre de concertation des acteurs de développement intervenant dans la province du Salamat, est mise en place pour un mandat d'un an renouvelable une fois.