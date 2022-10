Tchad : un cadre indépendant de suivi-évaluation des réalisations de la transition

Le décret n°0021 du 28 octobre 2022, portant Création d'un Cadre Indépendant de Suivi-Evaluation des Résolutions et Recommandations du Dialogue National Inclusif et Souverain (DNIS).



Le cadre est chargé d’assurer le suivi et l’évaluation du niveau de réalisation des actions de la transition ainsi que les défis y afférent.



Le cadre indépendant est placé auprès du président de transition.