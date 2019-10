Tchad : un centre d’accueil et de réinsertion d'enfants en situation difficile inauguré

La Première Dame Hinda Deby Itno, a inauguré mardi à N'Djamena le centre "IYALI" d’accueil et de réinsertion des enfants en situation difficile.



Le centre IYALI a une capacité d'accueil de 66 enfants. Il dispose d'une école, d'un dispensaire, d'un atelier de formation en couture et d'autres métiers, d'une salle de spectacle, de réfectoire et d'un terrain de football.



La présidente de la Fondation Grand cœur s'est indignée sur le terme "enfants de la rue". D'après elle, la rue n'a jamais enfanté et c'est de notre responsabilité d'offrir à ces derniers un espoir de vie meilleure.



Elle a par ailleurs invité toutes les bonnes volontés à soutenir cette action.



La construction du centre a été financé par les Emirats arabes unis.