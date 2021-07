Tchad : un centre des opérations d'urgence inauguré au ministère de la Santé publique

Le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale a inauguré ce 29 juillet le centre d'opération d'urgence dans le cadre d'un appui aux pays prioritaires pour la réponse aux pandémies.



Le centre des opérations d'urgence est le fruit de l'équipe d'intervention rapide contre la polio en Afrique, en collaboration avec l'Initiative mondiale pour l'éradication de la polio (IMEP) et la Fondation Bill et Melinda Gates. Ces acteurs ont mandaté Vountary Service Overseas (VSO) International pour aider le Tchad à bâtir ce centre.



l'objectif est de fournir un centre de commande et de contrôle central responsable de la préparation aux situations d'urgence et de la gestion des urgences ; de définir une directive stratégique et prendre des décisions opérationnelles basées sur des données et sur la résolution de problème à long terme avec une stratégie basée sur l'action ; d'assurer le suivi des engagements financiers et la fourniture des services administratifs pour le centre.



Le directeur général du ministère de la Santé publique, Dr. Ismaël Barh Bachar, explique que ce centre témoigne des efforts collectifs pour la victoire sur le poliovirus sauvage. Le centre constitue l'une des plus grandes réalisations de santé publique et galvanise afin d'en finir avec la poliomyélite dans le monde.

Le représentant de VSO, Pr. Kader Condé, a affirmé que ces investissements avec des matériels et équipements performants, ont déjà permis aux équipes nationales et leurs partenaires de travailler dans de meilleures conditions avec une source d'énergie, d'eau et d'internet constante et régulière.



Pr. Condé a ajouté que ces efforts ont permis de renforcer la coordination et l'efficacité de la réponse aux flambées de la polio et des maladies évitables par la vaccination, y compris la pandémie de coronavirus.



C'est un bâtiment de trois étages qui abrite désormais le centre des opérations d'urgence et le programme élargi de vaccination au sein du département ministériel.