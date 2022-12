Tchad : un château d'eau inauguré à Miandoum

Après le mot d'accueil du maire de la ville de Miandoum, Bantoloum Ngodmian, le préfet du département de la Nya, Youssouf Oumar Barh, a expliqué à la population bénéficiaire les démarches ayant abouti à l'installation de cet ouvrage.



Avec insistance, le préfet a instruit surtout les autorités communales à la bonne gestion et à la sécurisation. Il leur a demandé de prolonger le réseau d'aduction pour atteindre le maximum des quartiers.



Des bénéficiaires ont remercié de tout cœur le donateur et les autorités départementales pour avoir orienté le projet à Miandoum.



Le préfet et sa délégation ont eu droit à une visite guidée dans l'enceinte de l'installation.



À chaque arrêt, on lui a fourni des explications techniques sur les panneaux, la vanne, les robinets et le magasin.



Financé à 100% sur les fonds koweïtien, cet ouvrage réalisé par l'entreprise Abou Zenab a une capacité de 20.000 m3 avec une garantie d'un an.