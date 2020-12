Tchad : un chef de village abattu par des hommes armés dans la zone de Tissi

Des coupeurs de route ont attaqué un conducteur de moto et son occupant dans la nuit du 15 décembre 2020 à Saraf Bourgou, un village situé dans le département du Tissi.



Deux personnes revenaient du marché à moto lorsqu'elles ont été prises pour cible par des hommes armés non identifiés, a appris Alwihda Info auprès des autorités locales.



Il s'agit du chef de village de Saraf Bourgou et d'un gendarme qui l'accompagnait, arme à la main.



Le chef de village de Saraf Bourgou a succombé sur place à ses blessures tandis que le gendarme, blessé, a été admis à l'hôpital de koukou Angarana.



Les forces mixtes se sont mobilisées pour retrouver les auteurs des faits.



Le gouverneur de Sila, le général Abdraman Ali Mahamat, serait actuellement sur les lieux du drame.