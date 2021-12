Tchad : un chef de village blessé avec des flèches dans un conflit éleveurs-agriculteurs

Un conflit entre éleveurs et agriculteurs a eu lieu ce 15 décembre au village Ndjiké dans le canton Doué, sous-préfecture de Lamé, au Mayo Kebbi Ouest. Des blessés ont été admis à l'hôpital Provincial de Pala cet après-midi.



Le chef de village de Ndjiké a reçu deux flèches dans le corps dont l'une à la poitrine et l'autre au dos, ainsi qu'un coup de machette à la colonne vertébrale. Il attend une opération chirurgicale pour extraire les deux fléchettes au bloc opératoire.



Un autre blessé a reçu une flèche à la poitrine et un coup de machette à la poitrine.