Tchad : un cinéma nomade lancé pour sensibiliser la population des zones reculées

Des artistes, comédiens, musiciens, sociologues et acteurs de la presse ont fait, ce jeudi 21 février 2019, à la Maison de la Culture, un point de presse pour annoncer le lancement officiel des activités du cinéma nomade au Tchad.



Le cinéma nomade au Tchad est une association qui fait la promotion du 7ème art, réalise et projette des films éducatifs sur les grands écrans en plein art dans les espaces publics des villes et villages. Il a pour objectif de transmettre les messages dans les zones les plus reculées du pays, celles qui n’ont pas accès à l’internet, à la télévision et à la radio. Le concept est basé sur l’actualité brulante de l’heure pour la transformer en sketches, pièces théâtrales et chansons.



Il vise aussi à renforcer les connaissances, les attitudes et les comportements des différents publics cibles à travers des messages tels que « stop au mariage des enfants », « la scolarisation des filles », « la participation de la femme à son autonomisation » et « les conflits agriculteurs-éleveurs ».



La fondatrice du concept, Yasmine Abdallah indique que la mise sur pied de l'outil de sensibilisation de proximité dénommé "cinéma nomade au Tchad" a pour mission de parcourir le Tchad profond, surtout les zones dépourvues d'électricité et qui ne peuvent suivre les programmes de télévision.



Cet outil permettra de leur offrir une approche nouvelle de sensibilisation aux moyens des courts métrages , documentaires, sketches. Il ouvrira les espaces causeries-débats pour recueillir les doléances les plus pertinentes de ces populations pour en faire un plaidoyer auprès des structures aptes à trouver des solution aux problèmes.