Tchad : un citoyen en danger après avoir été enlevé et torturé, alerte Me Mbaïnaïssem

Me Koude Mbaïnaïssem, avocat de Ali Cherif Houno, a animé un point de presse ce 9 avril 2022 à la maison des médias. Il a alerté sur les dangers encourus par son client.



Ali Cherif Houno est le président de l'association pour le développement, la lutte contre la pauvreté et la violence. Le 5 janvier 2022, il avait dénoncé sur les réseaux sociaux les multiples cas d'assassinats des habitants d'Abeché et a condamné les assassinats de Sandana et de Faya.



Selon Me Koude Mbaïnaïssem, « Ali cherif, étant membre de la communauté Zakawa, a alerté les membres de sa communauté sur certains comportements et acte des leurs qui dénigrent toute la communauté et développent une certaine haine des autres communauté contre la leur. Il prône plus de comportements responsables au sein de sa communauté. Mais certains ne voient pas d'un bon d'œil ces critiques et reproches ».



Ali Chérif a été enlevé par sept inconnus à bord d’un véhicule civil le 5 mars 2022 vers 18 heures entre son domicile et la mosquée du quartier à Djambal Bahr. Il a été conduit à la coordination de la police où il aurait été torturé à coups de bâtons, informe son avocat. Après quatre jours, il a été déféré au parquet et conduit à la maison d’arrêt.



Au vu de la détérioration de sa santé, il a demandé et obtenu l’autorisation de sortir de se faire soigner.



« Ali Cherif Houno est dans une situation d'insécurité malgré les multiples injustices qu'il a subi », prévient Me Koude Mbaïnaïssem. Il interpelle les autorités afin de veiller à la sécurité des citoyens.