Tchad : un clandoman reçoit 30 mille par mois pour taire l'infidélité de sa patronne

Contrat tacite. Peter, mototaxi reçoit d'Agnesca, sa cliente 30 mille francs mensuellement pour ne pas raconter à son époux ses tricheries.



Vous aurez tout donner à une belle femme, elle vous trompera. Agnesca, trentenaire, beauté de Dieu, est une célébrité dans un quartier Est de la capitale. Grâce à ce don céleste, Agnesca s'est mariée à un millionnaire travaillant dans les champs pétroliers de Komé. L'époux déploie d'incommensurables efforts pour lui assurer une certaine aisance: mini-villa, voiture Rav 4, argent de poche, domestiques, "clandoman spécial".



Lorsque l'époux regagne les champs pétroliers, Agnesca multiplie les sorties prétextant réunions de famille, de tontine. Jules doutait fort de ces sorties jusqu'aux jours où il découvre le pot aux roses. Ce jour-là, Agnesca demanda à Jules de la transporter jusqu'au ministère de la fonction publique pour suivre son dossier d'intégration. La distance est très vite écourtée. Agnesca vient de simuler un appel. Elle est descendue aux abords d'un baisodrome bien dissimulé dans les culs-de-sac des quartiers récemment urbanisés. Peter connaît malheureusement par chœur l'auberge pour y avoir déposé plusieurs clients. "Fais un tour et reviens me chercher dans une heure. Je préfère voir une amie dans les parages que d'aller à cette foutue fonction publique", prétexte la jolie dame sans connaître exactement Peter. A peine 30 minutes, Peter est reparti à l'auberge simulant une attente au salon, les yeux obstinément fixés sur les portes des chambres. A la sortie de la chambre, Agnesca se retrouve face à l'indésirable mototaxi. "Votre amie habite ici à l'auberge ?", interroge ironiquement Peter. La jeune dame fond en larmes, supplie Peter de ne strictement rien raconter à son mari quel que soit le prix à payer. Depuis ce jour-là, Peter a un supplément de salaire. En plus, ses humeurs comptent. Il suffit juste d'avoir mauvaise mine pour ravir à Agnesca des billets de banque.