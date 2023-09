Tchad : un collectif milite pour la refonte à travers la forme d’Etat fédéral

Dans le but de promouvoir le fédéralisme au Tchad, un Collectif des Artistes pour la Fédération (CAF) a été officiellement lancé ce 19 septembre à N'Djamena, lors d'une conférence de presse tenue dans la salle de réunion de la radio FM Liberté. Le panel comprenait les porte-paroles du CAF, Guedeum Djimtibaye Razolo, Beral Mbaïkoubou et Ndemkeria Palyo.



Leur objectif était de présenter officiellement le Collectif, de mettre en lumière les activités déjà réalisées et celles à venir.



Guedeum Djimtibaye Razolo, porte-parole du CAF, a souligné que c'était leur toute première apparition publique, concernant les deux formes d'État proposées lors du Dialogue National Inclusif et Souverain (DNIS), et qui nécessitent un référendum pour choisir entre un État unitaire ou fédéral.



Il a exhorté tous les Tchadiens à voter en faveur de la fédération, le jour du scrutin. Il a également annoncé la création d'une chanson de sensibilisation multilingue, comprenant l'arabe, le sara, le français, etc., pour inciter la population à réfléchir et à danser.



Beral Mbaïkoubou, conseiller au CAF, a évoqué le moment critique que traverse actuellement le Tchad, et la nécessité de refonder le pays.



Selon lui, aucun consensus n'a été atteint lors du DNIS, et il a critiqué les participants, soulignant leur analphabétisme, leur manque de compréhension des enjeux et leur préoccupation principale pour les indemnités perçues à cette occasion. Il a ensuite appelé les citoyens à retirer leurs cartes électorales, et à voter en faveur du fédéralisme.



Ndemkeria Palyo, trésorier du Collectif, est revenu sur la création de leur chanson, qu'il a décrite comme entraînante et expressive. Il a précisé qu'elle était composée de langues officielles et vernaculaires, pour transmettre le message à la population.



Dans leur chanson, ils ont encouragé les citoyens à voter en faveur de la fédération, en précisant que cela ne signifiait pas la division.