Tchad : un comité de pilotage créé pour la mise en place de la Banque de la famille

Le comité de pilotage est chargé de prendre des mesures nécessaires pour engager les démarches auprès des institutions spécialisées de l'OCI, pour l'accompagnement de la mise en place diligente de la Banque de la famille.



Il devra s'assurer que le cadre légal et réglementaire national est favorable à la création de la Banque de la famille, en plus de mobiliser les ressources humaines et financières nécessaires pour sa mise en place.



Le comité a pour présidente la ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'enfance, pour vice-président le ministre des Finances et du Budget, pour 2ème vice-président le ministre de l'Économie et pour 3ème vice-président le secrétaire général de la Primature.