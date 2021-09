Tchad : un comité de programmation et de suivi du CILSS à N'Djamena

La cérémonie est couplée à la célébration de la 36ème journée du Comité inter-Etats de la lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS).



Cette réunion du comité de programmation et de suivi (CPRS) se tient après la rencontre des chefs des gouvernements. À l'issue de la première rencontre, des "instructions avaient été données aux nouveaux dirigeants de mettre en œuvre la phase 2", explique le coordonnateur exécutif Abdoulaye Mahamadou. En attendant, la coordination "se félicite des résultats obtenus". Ces résultats sont entre autres "le toilettage des textes de l'institution, les dossiers en instance transmis au ministre coordonnateur et le plaidoyer auprès des hautes autorités du CILSS".



Aussi, en dépit du Covid-19, les activités de l'institution ont été menées normalement, assure le coordonnateur.



La ministre du Développement agricole, Déné-Assoum Kamougué, témoignant sa gratitude aux partenaires financiers, se félicite des mérites de deux projets mis en œuvre par le CILSS. Il s'agit du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS) et le programme de renforcement de la résilience alimentaire et nutritionnelle (P2RS) lancés en 2015. Parmi ces résultats satisfaisants, il y a la construction des infrastructures, la transformation des produits agricoles, l'inclusion de la femme.