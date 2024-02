Tchad : un comité directeur renouvelé pour l'association des chefs traditionnels du Batha

Président : Alkhalil Bichara Alkhalil, chef de canton Oualade Rachid ;

Vice-président : Adoum Daoud Adoum, chef de canton Djorto ;

Secrétaire général : Abbakora Mahamat Hussein, chef de canton Adjob ;

Secrétaire général adjoint : Massar Abrass Maki Abderaman, chef de canton Djombo Kiezi ;

Trésorier : Allamine Ali Souleymane, chef de canton Kouka ;

Trésorier adjoint : Moussa Kabir Abderamane Mahamat, chef de canton Misirié noir allawné ;

Commissaire aux comptes : Brahim Adoum Mahamat, chef de canton Hamidé Assasse.

Suite à l'assemblée générale constitutive tenue le 1er février 2023 à Ati, chef-lieu de la province du Batha, les chefs traditionnels ont formé un nouveau bureau provincial pour le comité directeur de l'association, suite à la dissolution de l'ancien bureau. L'assemblée a décidé de porter le nombre de membres du bureau de 5 à 7, composant ainsi le nouveau bureau :Le général de division Ahamat Goukouni Mourali, gouverneur de la province du Batha, a félicité l'ancienne équipe pour leur travail et encouragé la nouvelle équipe à poursuivre leurs efforts pour promouvoir la paix, la cohabitation pacifique et le développement de la province.Le nouveau président, Alkhail Bichara Alkhalil, a remercié le gouverneur pour son soutien et assuré que son équipe travaillerait ardemment au service de la population, en respectant les objectifs de l'association. Ces objectifs incluent la promotion du dialogue, l'échange d'idées, l'information sur les droits et devoirs des autorités traditionnelles, la participation à la formation de ces autorités, le soutien aux initiatives agro-pastorales, la promotion des activités socioculturelles respectant la diversité ethnique et confessionnelle, ainsi que la médiation et la conciliation pour une résolution non violente des conflits.