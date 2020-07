Tchad : un comité spécial créé pour l'élévation de Déby à la dignité de maréchal

Le président de l'Assemblée nationale, Dr. Haroun Kabadi, a signé jeudi une décision portant création, attribution, organisation et fonctionnement d'un comité chargé de l'organisation de la cérémonie d'élévation à la dignité de Maréchal du Tchad du général d'armée Idriss Déby Itno.



Le comité est placé sous l'autorité du président de l'Assemblée nationale à qui, il rend compte régulièrement de l'état d'avancement des préparatifs de la cérémonie. Un rapport définitif de la cérémonie est déposé au Bureau de l'Assemblée nationale.



Le comité a pour mission de préparer ladite cérémonie et d'assurer le suivi. Il est chargée d'orienter, suivre et contrôler la préparation de l'organisation matérielle, administrative et financière, de veiller à la réalisation de toutes les activités des commissions et d'assurer le suivi et le contrôle du déroulement de la cérémonie, de valider le budget de la cérémonie et suivre la mobilisation des ressources y afférentes, d'assurer une meilleure gestion des fonds mobilisés pour l'évènement, produire les justificatifs nécessaires et produire un rapport définitif à l'organisation de la cérémonie.



Le comité est composé de 26 membres. Il se réunit autant de fois que de besoin, sur invitation de son président.