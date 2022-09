Tchad : un comité technique chargé d'élaborer une politique de protection de l'enfant

Le comité a notamment pour mission préparer, faciliter et suivre le déroulement du processus d'élaboration de la politique ; de participer à la revue documentaire de la situation de l'enfance au Tchad ; de faire l'état des lieux et l'analyse situationnelle de la protection de l'enfant ; de valider le plan de rédaction de la politique nationale ; d'adopter le chronogramme de travail soumis par les consultants.



Il devra également contribuer à l'élaboration des différents axes stratégiques et assurer le suivi du plan de travail conformément aux orientations du comité de pilotage.



Le comité est présidé par la secrétaire générale du ministère et comprend 21 représentants ministériels, d'organisations et de la société civile.