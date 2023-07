Tchad : un commandant de la GNNT suspendu pour rébellion et insubordination au Hadjer-Lamis

Cette mesure a été prise en raison du non-respect de la hiérarchie, de l'insubordination et de la rébellion de ce dernier, selon l'arrêté.



Durant une tournée, le gouverneur aurait découvert que sept éléments de la GNNT étaient impliqués dans des actes d'escroquerie envers la population, alors qu'ils étaient à bord d'une Toyota près du village Naala, ont rapporté des médias.



Il a saisi le véhicule et a remis les sept éléments à la gendarmerie de Massaguet, dans l'intention de les remettre à la justice ultérieurement. Cependant, le commandant de groupement de la GNNT n'aurait pas obéi à l'ordre du gouverneur et a simplement libéré les sept éléments ainsi que le véhicule. Cette défiance a conduit à sa suspension.