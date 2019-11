Tchad : un concert gratuit ce dimanche à la Maison de la femme

A l’occasion de la journée internationale pour l’élimination des violences faites aux femmes, la Maison de la femme organise ce dimanche le 24 novembre -en partenariat avec l'ONG La voix de la femme et des artistes engagés, un concert gratuit de 15 heures à 18 heures.



Plusieurs artistes seront présents à l'évènement : Yasmine Abdallah, Melodji Meli Melo, Anonyme Ndjamboy Margedaction, Say Baa Slameur, Akegodet Fille Grâce et Cidson Alguewi.