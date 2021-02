Tchad : un concours d'architecture pour construire la stèle mémorielle de Bohoma

L'Ordre national des architectes du Tchad (ONAT) a annoncé mardi le lancement du concours d'architecture pour la construction de la stèle mémorielle de Bohoma.



La stèle de Bohoma sera construite en hommage au sacrifice consenti par les soldats martyrs, tombés le 23 mars 2020 dans la localité du lac Tchad en défendant leur patrie face à une attaque de boko Haram.



Don de l'Assemblée nationale qui en financera la construction, ce monument sera développé conformément aux termes de référence et au règlement du concours établi par l'ONAT en mettant l'accent sur l'esprit du sacrifice consenti.



Peuvent participer à ce concours, les cabinets d'architecture tchadiens enregistrés auprès de l'ONAT et les architectes indépendants constitués en équipe de 3 à 5 personnes autour d'un cabinet, inscrits régulièrement au tableau de l'ONAT et qui se conformeront au règlement du présent concours. Chaque cabinet ou regroupement ne peut présenter qu'une seule proposition.



Le concours est déclaré ouvert dès aujourd'hui. Les inscriptions sont reçues du 03 février 2021 de 8h00 au 7 février 2021 à 00h00 par mail à l'adresse contact@onat-tchad.org ou au secrétariat de l'ONAT, sis à l'avenue Charles de Gaulle, à 300m de la boulangerie hybah.



Le dossier du concours peut être obtenu contre la somme de 100.000 Francs CFA non remboursable en espèces ou par versement sur le compte de l'ONAT auprès de la CBT.



Les différentes propositions de projet détaillé et maquette devront parvenir au plus tard le 28 février 2021 à 17h au secrétariat de l'ONAT. Tout dossier parvenu après ce délai ne sera pas retenu.



L'équipe lauréate du concours sera chargée des études architecturales et techniques ainsi que du contrôle de l'exécution du monument. Le deuxième prix recevra un montant de 5.000.000 Francs CFA et le troisième prix, un montant de 2.000.000 Francs CFA