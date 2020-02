Tchad : un concours de langue Toubou pour valoriser l'apprentissage et la culture

Apres six séances de cours de grammaire réparties sur trois semaines, le petit concours de dictée et de lecture, la séance de préparation du grand concours et la cérémonie de remise des prix du petit concours vendredi, la journée d'hier a été marquée par la composition du concours de rédaction.



La composition de la rédaction en langue maternelle constitue, pour les apprenants de la classe Dazaga et de la classe Tedaga, le point d’orgue dans leur apprentissage de la lecture et de l'écriture en leur langue, dans l’optique de la préservation de leur culture.