Tchad : un concours lancé sur les cancers du sein et du col de l'utérus

Le secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Ismaël Bahr Bachar, a lancé ce 11 octobre, un concours des journalistes sur les cancers du sein et du col de l'utérus.



Dr Ismaël Barh Bachar a indiqué que les cancers du sein et du col de l'utérus sont des maladies qui prennent de plus en plus de l'ampleur à travers le monde. En effet, en 2020, l'on a recensé 2,3 millions de femmes atteintes du cancer du sein et 685 000 décès liés à celui-ci dans le monde. Rien qu'à Ndjamena, plus de 830 cas liés à ce cancer ont été détectés en 2021.



« Le cancer du sein est le plus courant à l'échelle du globe, il n'est cependant pas transmissible ou infectieux. Le sexe féminin est le plus touché par le cancer du sein car seulement 0,5 à 1% des cas se développent chez les hommes », ajoute-t-il.



Le secrétaire général du ministère de la Santé publique encourage davantage les journalistes à œuvrer dans la sensibilisation portant sur le dépistage précoce et la vaccination de routine. Il précise que ce concours est lancé dans le seul but de pouvoir motiver les journalistes dans leurs tâches qui sont celles de sensibiliser, former et éduquer les populations.



Enfin, il exhorte les femmes à se faire consulter par un personnel de santé dès qu'un cancer du sein ou du col de l'utérus est suspecté, et avant que tout cancer n'atteigne un stade avancé.