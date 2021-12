Tchad : un concours scolaire pour détecter les meilleurs élèves à N'Djamena

Le complexe scolaire ''Le Toumaï ''a initié une journée d'excellence ce 18 décembre dans le but de renforcer les capacités de ses élèves.



"Cette journée est unique en son genre au niveau national. Elle a pour objectif de booster le niveau des élèves scientifiques comme littéraires afin d'impulser l'esprit de concurrence en milieu scolaire", expliquent les organisateurs de cette journée.



Le concours se déroule comme suit : un sujet de dissertation pour les littéraires (2nde L, 1ere L et Tle A). Le sujet est choisi par le candidat lui-même, à condition qu'il n'ait par un caractère racial, religieux ou politique.



Quant aux élèves scientifiques des classes 1er S, 2nde S et Tle S, ils sont soumis à des questions à choix multiples (QCM) en mathématiques et physique-chimie.



Les gagnants seront primés lors de la cérémonie de remise des bulletins.



Les sujets et les portraits des lauréats feront l'objet d'une exposition à leurs camarades dans la cour du complexe scolaire.