Tchad : un conflit intercommunautaire évité au Kanem grâce à une action sécuritaire rapide

Mao, Kanem - Un potentiel conflit intercommunautaire qui avait éclaté à Blabiri, une localité située à environ vingt kilomètres à l'est de Mao, a été rapidement maîtrisé le jeudi 17 août 2023 grâce à l'intervention prompte des forces de l'ordre sur les lieux. Le gouverneur de la province du Kanem, Issaka Hassane Jogoï, informé de la situation, s'est rendu sur place avec une délégation importante pour apaiser les tensions.



Dès son arrivée, le gouverneur Jogoï a tenu des réunions avec les parties impliquées, en présence du représentant du Sultan du Kanem, Mallah Alifa. Les deux côtés en conflit ont été réunis et ont signé un procès-verbal, témoignant de leur accord pour mettre fin aux hostilités et chercher des solutions pacifiques.



Le Premier Magistrat de la Province du Kanem, Issaka Hassane Jogoï, a adressé un message ferme à toutes les parties impliquées, annonçant que dorénavant, toute personne qui déclencherait un conflit serait tenue responsable et poursuivie en justice. Il a également émis un avertissement explicite, soulignant que toute tentative de perturber la paix, comme le récent incident à Blabiri, serait sévèrement réprimée.