Tchad : un conflit oppose les éleveurs et les paysans du village Kome Mbairabetolet

Dans le canton Mbikou, un conflit oppose les éleveurs et les paysans dans le village Kome Mbairabetolet, à cause d’une dispute autour d'un puits traditionnel dans un terrain agricole.



Selon une source, les enfants des paysans ont conduit les bœufs en pâturage, à la question de se désaltérer dans un puits traditionnel à ciel ouvert, quelques éleveurs dans le ferrick Dar-Salam, situé dans le canton Mbikou, ont interdit à ces derniers de se désaltérer.



Une bagarre s’est ainsi déclenchée, et les parents sont entrés dans la danse, et l’on a enregistré un bilan de quelques blessés, selon la source du responsable du centre de santé de Dangdili.



Informé de la situation, le préfet du département de la Nya, le général Youssouf Oumar Barh, accompagné du commandant de la compagnie de Gendarmerie de Bébédjia, est descendu sur le lieu du litige. Après le constat, le premier magistrat de la Nya a tenu une rencontre avec les chefs de village, ainsi que les populations.



Dans son message, il a invité les parties prenantes de cultiver la paix, la cohabitation pacifique, pour un bon vivre ensemble. Séance tenante, il a rassuré les chefs de village que les fauteurs de troubles seront traduits devant la justice. « Faites une sensibilisation de proximité, pour prévenir des conflits dans votre localité pour un développement durable », souligne-t-il.



Au sortir de la rencontre, le chef de canton de Mbikou, Ndolasngar Dobian Jacob a renseigné sur les causes de ce conflit, car selon lui, cette dispute est autour d'un puits traditionnel qui oppose les éleveurs du ferrick Dar-Salam et les paysans du village Kome Mbairabetolet.