Tchad : un congrès de l'UJT annoncé en décembre à Bongor

Le président du comité d'organisation du 9ème congrès ordinaire électif de l'Union des journalistes tchadiens (UJT), Deli Nestor Saïnzoumi a annoncé samedi la tenue prochaine d"un congrès national du 27 au 28 décembre 2019 à Bongor, dans la province du Mayo-Kebbi Est.



"Cette innovation vient du fait que l'UJT veut rompre avec une vieille tradition qui voudrait que tous les congrès se déroulent à N'Djamena. Nous voulons ainsi donner un caractere national à notre 9ème congres, en impliquant tous les journalistes tchadiens et pas seulement ceux de N'Djamena", a expliqué Deli Nestor Saïnzoumi.



"Notre unité est une unité dans la diversité des lignes éditoriales. C'est elle qui favorisera nos conditions de vie et de travail pour la défense, non pas du « gombo », mais des libertés de la presse. Ce congrès que nous voulons organiser se veut être une plate-forme pour tous les acteurs de l'information et de la communication autour des questions pertinentes, pour une convergence des idées, et pour une vision commune. C'est pourquoi, les questions du terrorisme et des violations des droits humains seront au coeur de nos débats", a-t-il ajouté.



L'UJT demande aux responsables des organes audiovisuels et de presses écrites, de faire parvenir les noms de deux de leurs journalistes qui pourraient faire le déplacement à Bongor.



Plusieurs postes sont à pourvoir au cours du congrès : président, vice-président, secrétaire général, secrétaire général adjoint, trésorier, trésorier adjoint ainsi que trois conseillers (audiovisuel, presse écrite et une personne ressource chargée de l'éthique et de la déontologie.



Les candidatures au Bureau exécutif sont individuelles et doivent comporter : un acte de candidature, un curriculum vitae et une photocopie de la carte de membre actif de l'UJT. Chaque candidat doit justifier d'une expérience d'au moins trois ans dans la profession. Les demandes de candidature au Bureau exécutif doivent être déposées au secrétariat général de l'UJT avant la tenue du congres, contre récépissé ou tout autre moyen justifiant sa réception.



Les dépôts des dossiers de candidature sont ouverts a partir de ce samedi 16 novembre 2019. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 16 decembre 2019. Les anciennes cartes d'adhésion qui sont à jour des cotisations jusqu'au 31 décembre 2018 sont valables. Les nouvelles cartes de l'année 2019 sont disponibles au prix de 1000 FCFA et l'adhésion mensuelle est de 1000 FCFA.