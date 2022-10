Tchad : un consortium d'OSC se penche sur les défis du changement climatique

La conférence-débat a été marquée par une discussion et un échange avec des experts dans le domaine de l'environnement et du développement durable sur la participation des jeunes organisations de la société civile à la COP27. Le thème choisi est "les OSC face aux défis du changement climatique au Tchad".



Mahamat Alifa Abouna, président du consortium, explique que cette conférence-débat est l'occasion d'expliquer la notion de changement climatique mais aussi sensibiliser et éduquer sur la justice climatique.



"Le droit de chacun à vivre dans un environnement sûr, propre, sain et durable, est l'existence effective des droits de l'Homme", explique Mahamat Alifa Abouna.



"Comment faire respecter nos droits fondamentaux et le droit à un environnement sain et leurs conséquences sur la nature", tels sont les principaux maux qui ont dominé le débat.



Le consortium des organisations de la société civile est composé d'au moins six associations nationales.



La conférence de Charm el-Cheikh sur les changements climatiques est une conférence internationale de l'Organisation des Nations unies qui se déroulera du 7 au 18 novembre 2022 à Charm el-Cheikh en bord de Mer rouge, en Égypte.