Tchad : un contrôle renforcé des véhicules instauré aux frontières

Un contrôle des véhicules qui sortent du territoire ou entrent à partir des frontières du Tchad est instauré par les ministères des Transports, de la Sécurité publique et des Infrastructures. Le contrôle vise notamment à vérifier les plaques d'immatriculation, l'état technique des véhicules et la régularité du poids et des dimensions des véhicules.



Les contrôles seront opérés par les services déconcentrés et les services provinciaux de la sécurité.