Tchad : un coupeur de route arrêté à Mangalmé

Le 25 mars 2023, ce malfrat armé d'une arme de marque AKM a ôté la vie à deux paisibles citoyens avant de prendre la fuite.



Suite à l'alerte, le Préfet du Département de Mangalmé, Mahamat Brahim Abdraman, accompagné des forces de l'ordre, s'est lancé à la poursuite du bandit, qui a finalement été arrêté après deux heures de course à pied sous un soleil ardent et dans une zone inaccessible en moyens roulants, en plein ramadan.



Une fois appréhendé, le bandit a été remis aux autorités judiciaires pour qu'il réponde de ses actes. Afin de prévenir d'autres actes de brigandage dans la zone, un poste de sécurité a été immédiatement installé, et le Préfet a encouragé les forces de l'ordre à maintenir leur vigilance pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens.