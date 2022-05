Tchad : un couvre-feu et un dispositif sécuritaire renforcé à Kelo après des violences

Vendredi matin, le gouverneur a visite les lieux incendiés, accompagné du préfet, du procureur, du maire et des agents des forces de l'ordre et de sécurité. Il a commencé par le domicile du père du présumé assassin au quartier Bargadje 2, son magasin de stockage au quartier Hindina et son alimentation en face du marché de Kelo.



Ensuite, il a visité les parents du défunt pour présenter ses condoléances. Lors de sa visite, les parents endeuillés ont déclaré au gouverneur qu'il n'y aura pas de problèmes. En cas de rebondissement, l'organisateur serait responsable. Quittant les lieux, le conflit a rebondi quelques instants après.



Arrivé devant le domicile du père du présumé coupable, l'on constate deux motos brûlés et plusieurs blessés parmi lesquels deux policiers. Évacués à l'hôpital de Kelo, l'un des blessés succombe des suites de ses blessures.



Ce samedi, des renforts venus de Pala, Moundou et les forces de la Tandjile maîtrisent la situation. La ville est calme. Pour mieux protéger les biens matériels et les personnes, le gouverneur a instauré un couvre feu allant de 18h à 6h du matin.