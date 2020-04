Tchad : un décaissement de 5 milliards Fcfa pour commander des aliments

Le chef de l'Etat a annoncé mardi la mobilisation d'une enveloppe minimale de 25 milliards Francs CFA afin de renforcer les stocks de l’Office National de Sécurité Alimentaire (ONASA).



Selon Idriss Déby, un premier décaissement de 5 milliards Francs CFA est mis à disposition par le Trésor Public afin de permettre de lancer les premières commandes des denrées alimentaires.



"La riposte contre l’urgence sanitaire serait vouée à un échec certain si toutes les dispositions ne sont pas prises pour trouver une solution immédiate à une autre urgence tout aussi vitale, c’est à dire l’urgence alimentaire", a expliqué le président de la République.



"Dans le même ordre d’idées, des solutions originales, impliquant l’État, les Opérateurs économiques et les banques, devront être expérimentées, afin de garantir la disponibilité des denrées de première nécessité à des prix abordables", a précisé le chef de l'Etat.



Une autre mesure annoncée : la reconduction des exonérations des produits alimentaires et leur extension à d’autres produits suivant des modalités à fixer par le Gouvernement.



Idriss Déby exhorte également à faciliter les opérations de transferts au bénéfice des importateurs des produits alimentaires et sanitaires en les exemptant des déclarations préalables et autres formalités chronophages.