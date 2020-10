Tchad : un déclin des cas de Chikungunya à l'Est

L'incidence du Chikungunya semble être en déclin dans l'est, selon un rapport du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU.



Le 14 octobre, 114 cas (sans décès) ont été enregistrés dans la province du Ouaddaï, portant le nombre total de cas confirmés à 30 161 et un décès depuis le déclenchement de l'épidémie le 14 août.



Une distribution à grande échelle de moustiquaires insecticides longue durée (MILDA) a eu lieu au cours des dernières semaines et s'est officiellement terminée le 11 octobre.



Selon la délégation sanitaire du Ouaddaï, des lacunes subsistent et davantage de distributions de moustiquaires sont nécessaires pour couvrir le reste de la population.



D'autres activités d'assainissement sont en cours : cette semaine, 32 véhicules ont été traités à l'insecticide, portant le nombre total de véhicules traités à 692, dont 417 bus de transports en commun sur l'axe Abéché-N'Djamena. Les activités de lutte antivectorielle se poursuivent à Abéché.