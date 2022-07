Tchad : un décret signé pour identifier les personnes économiquement démunies

Au sens du décret, une personne économiquement démunie s'entend comme toute personne ne disposant pas de ressources nécessaires pour assurer ou satisfaire par elle-même ses besoin vitaux, notamment se nourrir, se vêtir, se loger, se soigner, s'éduquer et qui n'a personne d'autre pour le satisfaire.



La personne économiquement démunie vit dans un dénuement économique, financier, matériel et relationnel le plus total.



La liste des personnes économiquement démunies sera publiée par décret.