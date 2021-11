Tchad : un défilé de mode pour la 9e édition de "Top Modele Fashion Créateur"

Le représentant du ministère de la Culture et de la Promotion de la diversité, Mbailassem Mbayo Vincent, a indiqué que de nombreuses jeunes tchadiennes sont aujourd'hui reconnues pour avoir représenté le Tchad dans des événements privilégiés en Afrique et dans le monde.



"Cela a permis à ces jeunes d'accéder au monde de la mode internationale et de débuter une véritable carrière de mannequin", a-t-il dit.



Cette année, en changeant de dénomination, l'évènement vise à toucher la culture tchadienne en impliquant les stylistes, selon le président du comité d'organisation, Mbeleg Mfepit Aimé.



Les activités entourant cette 9ème édition ont débuté depuis septembre 2021 et ont pris fin avec le défilé de mode. Des invités spéciaux étaient annoncés pour l'évènement : l'artiste Isra du Canada et Blanche Baillay du Cameroun.