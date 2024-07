Tchad : un délai accordé au coordonnateur du CNCP pour convoquer une assemblée générale

Le comité de réflexion et des propositions sur le processus électoral, donne un bref délai au coordonnateur du CNCP de convoquer une assemblée générale.



En effet, le représentant du comité de réflexion et de propositions sur le processus électoral, Natoï-Allah Ringar a déposé un mémorandum ce lundi 08 juillet, à l’endroit du coordonnateur du Cadre national des concertations des partis politiques (CNCP).



Le mémorandum a été déposé dans le but de convoquer une assemblée générale. « Depuis que le CNCP est mis sur pied, les responsables n'ont pas décidé d’organiser une assemblée générale.



Et pourtant, le texte est clair, car il exige une assemblée générale chaque une année », souligne Natoï-Allah Ringar.



Le représentant exige aussi du CNCP de revoir le texte de l'Agence nationale de gestion des élections (ANGE), et le code électoral, à l'approche des élections sénatoriales, législatives et communales.