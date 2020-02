Tchad : un démarrage progressif du dispositif d'assurance santé envisagé

Un atelier national d'information et de formation des décideurs et techniciens sur le dispositif d'assurance santé s'est ouvert mardi à N'Djamena, en présence du ministre de la Santé publique Mahamoud Youssouf Khayal.



Selon le ministère de la Santé publique, l'atelier vise à fournir aux décideurs et aux concepteurs de l'assurance maladie, des outils pratiques axés sur l'action, ce qui permettra d'affiner leur compréhension des concepts de l'assurance santé. Cela les aidera également à identifier les défis à relever pour une mise en place réussie du dispositif d'assurance santé, puis à fixer des étapes réalistes de son développement et élargissement équitable, efficace et durable.



Le Tchad a amorcé en 2011, le processus d'élaboration de la stratégie nationale de la protection sociale dont la composante santé a été développée par le ministère de la Santé publique en une stratégie nationale de la Couverture santé Universelle.



Dans le cadre de l'operationnalisation de la stratégie Couverture Santé Universelle (CSU), le Tchad a adopté en juillet 2018 un document d'orientation du "dispositif d'assurance santé" qui détaille le mécanisme que le Tchad entend développer pour lutter contre les risques financiers liés à la maladie et permettre l'accès de tous aux soins de santé.



Le dispositif d'assurance santé a permis l'élaboration de la loi instituant la CSU, adoptée et promulguée en avril 2019.



"Force est de reconnaitre malgré les nombreux avantages qu'un dispositif national d'assurance santé peut offrir, il est évident que le chemin à parcourir permettant la mise en oeuvre et la réalisation de prestations étendues à toute la population est laborieux, long et risqué", souligne le ministère de la Santé publique.



Dans la perspective d'une mise en place progressive et pour en évaluer les contraintes institutionnelles et techniques, il est envisagé de démarrer le dispositif d'assurance santé dans un nombre limité de districts sanitaires du Tchad. Cette action permettra d'anticiper les problèmes éventuels, et d'effectuer les ajustements nécessaires sur la base d'évidences avant la mise en place des structures pérennes et l'extension de la CSU au reste du Tchad, selon le ministère de la Santé publique.