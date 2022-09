Tchad : un dénouement judiciaire en faveur des vrais promoteurs du Festival Dary

L'association tchadienne des couturiers formateurs et les promoteurs du Festival des modes et de traditions bénéficient d'une décision de justice en leur faveur.



À la suite du « flagrant détournement » de son projet artistique dénommé « Festival Dary » par le ministère du Développement touristique, de la Culture et de l’Artisanat, l'association tchadienne des couturiers formateurs et les promoteurs du Festival des modes et de traditions tchadiennes, représentés par Hisseine Adamou Camara, ont tenu un point de presse ce 19 septembre 2022.



La cour d'appel de N'Djamena donne raison à l'association tchadienne des couturiers formateurs et aux promoteurs du Festival de modes et de traditions tchadiennes.



Par ce point de presse, Hissein Adamou Camara informe l’opinion que le dossier judiciaire du Festival Dary a connu un dénouement heureux et définitif marqué par la condamnation de l’État tchadien à réparer les préjudices causés. Elle donne raison à l'association suite au détournement de son projet "Festival Dary".



La Cour d’appel a rendu en date du 21 janvier 2022 un arrêt déclarant recevable l’appel de l’association. Elle a condamné les organisateurs du Festival Dary et l’État tchadien représenté par le secrétariat général du gouvernement au paiement de la somme de 25 millions de FCFA à titre des dommages et intérêts.



Les bénéficiaires de la décision de justice du 21 janvier 2022 affirment haut et fort que les huissiers de justice en charge de l’exécution de l’arrêt continuent leur mission à l’effet de restaurer l’association et les promoteurs de modes et traditions tchadiennes dans leurs droits. Et ce, conformément à l’arrêt de la Cour d’appel rendu en dernier ressort au nom du peuple Tchadien. « L’exécution d’une décision de justice qui a acquis autorité de la chose jugée ne doit souffrir d’aucune entrave. Ceux qui s’agitent à y faire obstacle répondront de leur comportement face à la vigueur de la loi », prévient l’association.