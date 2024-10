Tchad : un deuil national décrété après une attaque terroriste meurtrière contre l'armée

Par décret N°1327/PR/PM/2024 du 28 octobre 2024, il est instauré trois (03) jours de deuil national en la mémoire des martyrs tombés sur le champ d'honneur lors des attaques des groupes terroristes, survenues le 27 octobre 2024 dans la Province du Lac.



Les journées de deuil commencent le mardi 29 octobre 2024 à minuit et prennent fin le vendredi 1er novembre 2024 à minuit.



Elles sont observées sur l'ensemble du territoire national.



Durant cette période, les drapeaux sont mis en berne et toutes les activités à caractère festif sont interdites.



Seules les musiques religieuses et les prières sont autorisées dans les médias et les lieux de culte.