Tchad : un deuxième camp militaire sera installé à Kouri 60

Le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Deby, a échangé ce 5 juin à Kouri-Bougoudi, avec les responsables administratifs et les chefs traditionnels du Tibesti conduits par le gouverneur du Tibesti, Mahamat Tochi Chidé. Au centre de leurs échanges, la mise en œuvre des mesures prises pour sécuriser la zone aurifère, informe la Présidence.



Pour mettre un terme au désordre, le chef de l’État annonce l’installation d’un autre camp militaire à Kouri 60, en plus de celui de Kouri 35 annoncé précédemment.



La zone de Kouri Bougoudi a connu de nombreuses opérations militaires d'évacuation de la zone, qui ont échoué, mais cette fois, le président du Conseil militaire de transition insiste pour que ce soit la dernière et qu'elle soit couronnée de succès, car il ne quittera cette zone qu'après avoir été sûr qu'elle est complètement exempt de prospecteurs intrusifs, rapporte la Présidence.