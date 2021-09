Tchad : un diagnostic du système éducatif dans la province du Chari-Baguirmi

Les participants à ce forum sur le système éducatif recommandent entre autres de construire davantage de salles de classe en matériaux durables, d’affecter rationnellement les enseignants dans les différents niveau d'enseignement (primaire, moyen et secondaire) dans la province et de doter la délégation de l’éducation nationale.



Ils exigent en outre la dépolitisation du système éducatif de la province et de laisser la libre gestion des ressources humaines dans les mains des techniciens du système éducatif de la province. Les participants demandent aux parents d’élèves et aux autorités traditionnelles d’avoir une bonne collaboration, de s'investir dans la construction des salles de classe en hangar de fortune, de bien accueillir les enseignants et surtout de s'impliquer fortement dans la sensibilisation pour la scolarisation des enfants et surtout celle des filles.



En outre, ils ont suggéré la redynamisation des structures des Associations des parents d’élèves (APE) en vue de soutenir le système éducatif dans la province. Dans son adresse, le délégué provincial de l’éducation nationale et de la promotion civique du Chari-Baguirmi, Liguidam Djoigue Robert, a mis l'accent sur l'importance de ces assises qui permettront de disséquer les maux qui minent le bon fonctionnement b du système éducatif.



Il en a profité pour faire le bilan de l'année scolaire 2020-2021 dont les résultats sont satisfaisants au Brevet de l'Enseignement fondamental (87, 44 % dont 32,36% de filles) et au baccalauréat (60% dont 19% de filles). Il a exprimé toute sa reconnaissance au ministre de l’Éducation nationale et de la Promotion civique pour avoir porté son choix sur la province du Chari-Baguirmi par rapport au lancement du BEF session de juillet 2021.