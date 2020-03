Tchad : un dialogue intergénérationnel pour "fédérer toutes les énergies positives"

Les thèmes majeurs au menu de cette rencontre sont : genre, éducation de la jeunesse, pesanteurs socio-culturelles, technologies de l’Information et de la communication et entrepreneuriat.



Cette rencontre se veut un haut lieu d’échange et de partage des expériences et des visions.



D'après la Première Dame Hinda Déby, "il est des valeurs sublimes comme la tolérance, le respect de l’autre, la solidarité et la culture du travail bien fait qui font la force d’une société. Ces valeurs, au regard de leur singulière importance, doivent se perpétuer de génération en génération. Ce qui passe forcement par un dialogue communautaire et social harmonieux."



"Comme nous le constatons souvent, les générations se connaissent mal, ne se comprennent pas, mais elles ont pourtant tant de choses à apprendre l’une de l’autre. C’est pourquoi, un dialogue régulier et constant est nécessaire pour créer la cohésion et la complémentarité, gage d’une vie meilleure et intégrée", a estimé Hinda Déby.