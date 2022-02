Tchad : un difficile accès aux pagnes pour le 8 mars

De couleurs vert, rouge, bleu clair ou foncé, les pagnes du 8 mars édition 2022 sont exposés à la vente. À jet de pierre de l’école Belle Vue de Moursal, une exposition des pagnes aux couleurs diverses attire tout passant.

"Madame, vous avez des pagnes de bonnes couleurs, je reviendrai prendre au moins pour ma femme”, lance un passager au volant de sa moto. Et sans savoir combien ça coûte.



Contrairement à l'année précédente, le prix de pagnes est subventionné par le gouvernement. 5000f Fcfa, rien de plus et sur toute l’étendue du territoire national. Une décision plausible et à saluer pour le tchadien lamda.



Son application pose problème sur le terrain. Comme toujours au Tchad, prendre une décision est une bonne chose et la faire respecter en est une autre. Tenez, les femmes commerçantes et détaillants rencontrés devant le lycée Sacré Cœur se plaignent : "Nous vendons ici deux qualités de pagnes du 8 mars. Il y a celui de Sarh et les pagnes du 8 mars de N'Djamena, tous des tissus Wax. Mais nous sommes agacés par la police nationale qui circule. La police ne veut pas voir la qualité 8 mars de N’Djamena sur le marché parce que c'est subventionné".