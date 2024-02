Tchad : un diplomate allemand reçu par le ministre des Affaires étrangères

Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et des Tchadiens de l'Étranger, Mahamat Saleh Annadif, a reçu en audience ce jeudi 8 février, Christoph Retzlaff, directeur pour l’Afrique subsaharienne et le Sahel au ministère fédéral des Affaires étrangères de l’Allemagne, rapporte le département ministériel.



Les échanges entre les deux délégations ont porté sur divers sujets d’intérêt commun, notamment la situation politique au Sahel, la guerre au Soudan ainsi que le renforcement de la coopération entre le Tchad et l’Allemagne.