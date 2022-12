Tchad : un dispositif sanitaire d'urgence déployé pour le réveillon de Noël

Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr. Abdelmadjid Abderahim, a lancé ce 24 décembre la couverture sanitaire relative au réveillon de Noël, devant l'hôtel de ville de N'Djamena.



"Nous avons pris de l'avance pour repositionner des équipes médicales suffisamment équipées avec des ambulances pour assurer la couverture sanitaire en cas d'accidents", explique Dr. Abdelmadjid Abderahim.



Des équipes sont également déployées dans les provinces.



Plus de 160 volontaires de la Croix-Rouge sont mobilisés à N'Djamena et sur l'ensemble du territoire, en collaboration avec le ministère de la Santé publique et de la Prévention.